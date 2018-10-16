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Студенты получать практический опыт по специальности
16 октября 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось открытие учебной практики для студентов. Его провел председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.
Участие в мероприятии также приняли руководители управлений и члены аттестационной комиссии ЗСК, профессорско-преподавательский состав вузов, учащиеся. Практику в краевом парламенте будут проходить 32 студента-второкурсника КубГАУ, КубГУ, КубГТУ, СКФ РГУП, обучающиеся по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Ребята познакомятся с основными задачами, функциями, направлениями деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края и других государственных органов Краснодарского края. - Мы обратили внимание на то, что выпускникам зачастую не хватает практического опыта. Поэтому совместно с вузами был разработан такой алгоритм обучения, который бы позволял получать в процессе учебы как можно больше практики», – сказал Виктор Чернявский. Главной целью практики является обеспечение системности в практической подготовке студентов, приобретение конкретных навыков, умений и первоначального профессионального опыта, которыми должен обладать специалист-управленец. Как рассказала начальник отдела государственной службы и кадров ЗСК Елена Добрышина, в вузах был проведен строгий отбор студентов для прохождения практики в высшем законодательном и представительном органе региона. В число лучших попали те, кто показывает высокую успеваемость, занимает активную гражданскую и жизненную позицию, и, главное, имеет живой интерес к выбранной профессии и желание получать дополнительные знания сверх учебной программы. На церемонии открытия практики Виктор Чернявский лично пообщался практически с каждым из студентов, задал им ряд вопросов. По словам председателя комитета, для будущих юристов и управленцев особенно важны глубокие знания и опыт, стремление постоянно учиться, неравнодушное отношение к жизни общества, ведь это те люди, которым в силу выбранной профессии предстоит решать социальные проблемы, руководить, защищать интересы граждан. Проректор КубГТУ Светлана Калманович напутствовала студентов от имени профессорско-преподавательского состава, сказав, что практика в стенах ЗСК помогает студентам измениться, стать лучше, по-новому взглянуть на свою будущую профессию. Для студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» учебная практика будет проходить с 15 октября по 11 ноября, для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», – с 12 ноября по 9 декабря. Это уже 10-й поток студентов на очередную практику в ЗСК. Всего с 2009 года кубанский парламент «выпустил» 243 студента. Они сейчас успешно трудятся на благо нашего
края как в государственных и муниципальных органах власти, так и в различных учреждениях, на предприятиях, в том числе в кубанском парламенте. Напомним, практика в Законодательном Собрании Краснодарского края состоит из трех этапов: учебная практика — для студентов 2-го курса, производственная практика — для студентов 3-го курса, преддипломная практика — для студентов 4-го курса. Успешно выдержав все этапы, выпускники получают свидетельство о прохождении практики.
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