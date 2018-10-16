В новосибирском СГУПСе прошло вручение дипломов аспирантам
16 октября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
В Сибирском государственном университете путей сообщения вручили дипломы государственного образца аспирантам, освоившим образовательные программы третьей ступени высшего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
«Аспиранты технических направлений обучались четыре года, экономических — три года. Им вручены дипломы об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель – исследователь». Выпуск аспирантов прошел по семи направлениям подготовки», — прокомментировала начальник Центра по связям с общественностью Светлана Павлова.
В университете открыта аспирантура по направлениям «Математика и механика», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Техника и технологии наземного транспорта», «Техника и технологии строительства», «Техносферная безопасность», «Управление в технических системах», «Экономика».
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