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В новосибирском СГУПСе прошло вручение дипломов аспирантам

16 октября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

В новосибирском СГУПСе прошло вручение дипломов аспирантам

В Сибирском государственном университете путей сообщения вручили дипломы государственного образца аспирантам, освоившим образовательные программы третьей ступени высшего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

«Аспиранты технических направлений обучались четыре года, экономических — три года. Им вручены дипломы об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель – исследователь». Выпуск аспирантов прошел по семи направлениям подготовки», — прокомментировала начальник Центра по связям с общественностью Светлана Павлова.

В университете открыта аспирантура по направлениям «Математика и механика», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Техника и технологии наземного транспорта», «Техника и технологии строительства», «Техносферная безопасность», «Управление в технических системах», «Экономика».

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