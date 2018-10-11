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Конкурс управленцев «Лидеры России» даст старт карьере
11 октября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Руководителей Челябинской области приглашают принять участие в уникальном проекте, который может дать старт головокружительной карьере. Лучшим управленцам страны предоставят гранты в размере одного миллиона рублей на обучение по выбранному направлению, а также стажировку на ведущих предприятиях России и высокопоставленных наставников. Особенно ждут заявок от женщин.
Конкурс был открыт вчера в Москве, заявки принимаются всего две недели, до 24 октября. Затем предоставляется еще три дня на загрузку видеоинтервью с кандидатом. Лучшие заявки попадут в полуфиналы и финал, из них отберут победителей. В прошлом году или стали 103 управленца. 70 из них получили назначения на новую должность, в том числе и 3 новых замминистра страны и 2 губернатора региона. Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте: лидерыроссии.рф.
Подробности читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
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