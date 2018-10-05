Анатолий Литовченко поздравил педагогов
5 октября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко от всей души поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Он заявил, что быть преподавателем — это дар, и настоящий педагог всегда дает больше, чем заложено в программе обучения.
- Вы выбрали удивительную профессию, ведь ваш дар не только в глубоких знаниях, но и в умении тонко чувствовать, понимать своих учеников, - отметил Анатолий Литовченко. - Сколько им отдано забот, волнений, радости. Спасибо вам за этот добрый благородный труд.
Парламентарий с любовью и благодарностью вспомнил своих наставников, в первую очередь профессора, завкафедрой «Эксплуатации машинно-тракторного парка» ЧИМЭСХ (ныне ЧГАУ) Владимира Даниловича Саклакова, у которого Под его руководством аспирант Анатолий Литовченко защитил свою кандидатскую диссертацию.
- Человек двигается вперед и достигает успеха только тогда, когда умеет и не боится учиться, - сказал депутат госдумы. - А успехи и победы учеников - лучшее подтверждение профессионализма его педагогов.
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