Анатолий Литовченко поздравил педагогов

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко от всей души поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Он заявил, что быть преподавателем — это дар, и настоящий педагог всегда дает больше, чем заложено в программе обучения.

- Вы выбрали удивительную профессию, ведь ваш дар не только в глубоких знаниях, но и в умении тонко чувствовать, понимать своих учеников, - отметил Анатолий Литовченко. - Сколько им отдано забот, волнений, радости. Спасибо вам за этот добрый благородный труд.

Парламентарий с любовью и благодарностью вспомнил своих наставников, в первую очередь профессора, завкафедрой «Эксплуатации машинно-тракторного парка» ЧИМЭСХ (ныне ЧГАУ) Владимира Даниловича Саклакова, у которого Под его руководством аспирант Анатолий Литовченко защитил свою кандидатскую диссертацию.

- Человек двигается вперед и достигает успеха только тогда, когда умеет и не боится учиться, - сказал депутат госдумы. - А успехи и победы учеников - лучшее подтверждение профессионализма его педагогов.