РМК открыла в Кыштыме лабораторию будущих инженеров

Благодаря победе в конкурсе Русской медной компании "Измени свой город к лучшему" в Центре технического творчества появился новехонький 3D-сканер, станок с числовым программным управлением и детали для строительства робототехники. На них будут заниматься порядка 400 ребят ежегодно возрастом от 13 лет. Сумма гранта составила 250 тысяч рублей.

Немаловажно, что это состязание прошло для жителей 7 городов региона, и гранты в каждом из них будут реализованы уже до конца текущего года. Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова подчеркнула, что город Кыштым является одним из исторических центров промышленности Челябинской области.

- Создание лаборатории для популяризации инженерных специальностей и интерес, который к этому направлению проявляют ребята, позволяет надеяться, что предприятия будут обеспечены высококлассными молодыми профессионалами, а сам город сохранит свой почетный статус одного из промышленных центров Челябинской области.