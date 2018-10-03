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Билет в будущее

3 октября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Билет в будущее

Члены рабочей группы комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи под руководством Виктора Чернявского совместно с министерством образования провели совещание на базе Ейского полипрофильного колледжа. Мероприятие состоялось по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в рамках разработки проекта постановления кубанского парламента «О подготовке педагогических кадров в системе профессионального образования Краснодарского края».

В работе совещания приняли участие секретарь профильного комитета ЗСК Юлия Алешкевич, первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько, заместитель главы Ейского района Юрий Ковров, директор Научно-методического центра профессионального образования Анна Мамукова, члены экспертно-консультативного совета при комитете, руководители колледжей края, начальники управлений образования Ейского, Каневского, Крыловского, Староминского, Щербиновского районов.

Открывая совещание, Виктор Чернявский подчеркнул: «Очень важно показать, что в любой точке Краснодарского края есть положительный опыт, который можно передавать, транслировать».

По словам председателя комитета ЗСК, это уже третье совещание в рамках подготовки постановления. На первых рассматривались различные направления в обучении педагогов среднего профобразования. На совещании в Ейске депутаты заострили внимание еще на ряде актуальных вопросов.

«Хотелось бы, чтобы учреждения среднего профильного образования становились центрами дополнительного образования. Вы знаете, что Президент ставит задачу, да и сама жизнь подсказывает, что ребенок должен не только учиться, но и развиваться. Ведь «билет в будущее» – это не только уроки, но и внеурочная деятельность. И у нас в профессиональных колледжах есть уникальная база, чтобы предоставлять возможности для дополнительного образования. Как вы знаете, в школах не хватает помещений для уроков ОБЖ, технологий, кружковой работы. Можно было бы использовать базу профколледжей. Тем более, что примеры такого сотрудничества уже есть. В Славянском колледже приглашают школьников на уроки технологии», – подчеркнул Виктор Чернявский.

Участники совещания также обсуждали вопросы оплаты работы наставников молодых специалистов, трудоустройства выпускников колледжей, сетевого взаимодействия, профориентации и другие.

Познавательным стал рассказ директора Ейского полипрофильного колледжа Татьяны Виленской об организации образовательного процесса. Его проиллюстрировала экскурсия по учебному заведению. Участникам встречи показали материально-техническую и методическую базу, наглядно продемонстрировали образовательный процесс. Также гости колледжа увидели презентацию студенческих трудовых отрядов, посетили поэтический

и волонтерский клубы, музей олимпийской славы, а также кружки, тренинги и мастер-классы.

По общему мнению участников совещания, в Ейском колледже есть наработки и интересные модели в подготовке будущих педагогов, достойные дальнейшего тиражирования. По словам первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики края Сергея Пронько, достойна благодарности и уважения работа с детьми-инвалидами волонтеров колледжа.

«Волонтерство – это, в первую очередь, помощь людям. Занимаясь с этими детьми, мы вводим их в тот круг, в котором привыкли жить. Они становятся полноценными членами общества. Это самое главное», – подчеркнул Сергей Пронько.

Рефреном всего совещания стали слова Виктора Чернявского: «Вы должны знать, что необходимо подготовить человека, который не будет переучиваться, а будет использовать знания и умения, полученные в вашем учебном заведении. Совместными усилиями мы должны подготовить грамотного, квалифицированного педагога».

По итогам совещания были выработаны конкретные предложения, направленные на улучшение подготовки будущих педагогов, выработку мероприятий по закреплению молодых специалистов на местах, совершенствование профориентационной работы. Члены рабочей группы планируют провести подобные совещания и в других учреждениях среднего профильного образования. Подготовленный проект постановления будет рассматриваться на ноябрьской сессии кубанского парламента.

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