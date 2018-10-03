В столице Южного Урала прошел евразийский форум

27 сентября в Челябинске состоялся международный молодежный форум «Евразийская интеграция – выбор молодых», в котором приняли участие представители Казахстана и Таджикистана.

Организатором форума, открывающего серию финальных мероприятий проекта создания студенческого движения «Евразийский экспресс» на территории России, Казахстана и Таджикистана, стал фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество». Приветствуя собравшихся, его президент, Виктор Каточков подчеркнул, что интеграционные процессы вдохновляют евразийскую молодежь на сотрудничество. «Мы являемся свидетелями больших перемен на пространстве Евразии, и они не могут не радовать. Открываются границы для взаимодействия, происходит много событий, в которых надо принимать участие. Только так можно найти единомышленников и своими руками построить будущее».

К участникам форума обратился зампредседателя комиссии по социальной политике Общественной молодежной палаты Челябинской области Евгений Медведев. «Сегодня мы наблюдаем новый виток развития интеграции на евразийском пространстве. Трудно переоценить роль, которую должна играть в этих процессах молодежь. Евразия сегодня – это пространство ваших возможностей и, одновременно, зона вашей ответственности в самой ближайшей перспективе», – отметил Евгений Медведев.

Руководитель Центра народного единства Сергей Бредихин обосновал важность грамотной работы с молодежными аудиториями. «Молодежь поколения Z обладает выраженной спецификой восприятия информации. Это обращенность к новым медиа, тренды на глобализированное и деиерархизированое мышление. Необходимо строить работу с учетом этих особенностей, а ее катализатором должны стать общественные организации».

Сегодня борьба с информационными угрозами в Интернете во многих странах мира является частью стратегии национальной безопасности. И это не случайно: виртуальная и реальная жизнь стали неотделимы друг от друга. Руководитель Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ Елизавета Щетинина подняла в своем докладе проблему кибербезопасности молодежи. По мнению эксперта, «акцент должен быть сделан на привлечение студентов к медиаволонтерству, запуску позитивных социальных трендов, на популяризации кибербезопасности в медиасреде».

По мнению директора института международного образования Челябинского государственного университета Ксении Яковец, особо актуальным является сегодня формирование гармоничной поликультурной среды и развитие многовекторного диалога молодежных аудиторий. Продолжив выступление коллеги, председатель Молодежной ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова рассказала о своем опыте работы в этом направлении и подчеркнула, что «молодежью сейчас движет толерантность и интерес к другим культурам. Это можно только приветствовать и всячески поддерживать в работе национально-культурных объединений».

Эту мысль поддержали руководитель таджикского национально-культурного центра «Сомониён» Исломудин Раджабов и молодежные лидеры Шухрат Джумаев и Лахмил Саадеддине. Они рассказали о своем опыте реализации молодежных проектов в Таджикистане, охарактеризовали задачи студенческого молодежного движения «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан», а также вместе с вице-президентом фонда Ириной Окольнишниковой подвели итоги конкурса «Стратегический экономический проект в рамках единого экономического пространства».

Развивая тему экономического сотрудничества молодежных аудиторий, эксперт из Караганды Елена Петренко предложила создать сеть отраслевых бизнес-инкубаторов в вузах и бизнес-парках стран ЕАЭС. Они смогут оказывать поддержку предпринимательским проектам молодежи инновационной направленности. Бурное развитие информационных технологий и экспансия наукоемких производств диктуют необходимость получения новых знаний на протяжении всей жизни, однако, подчеркнула эксперт, «не менее важно помнить о гуманитарной повестке дня. За «цифрой» нельзя потерять то, что духовно и нравственно связывает наши братские народы».

Участники международного молодежного форума сошлись во мнении, что актуальной темой молодежной политики на пространстве Центральной Азии сегодня является системная, тщательно организованная работа с молодежью. Важно уделять приоритетное внимание продвижению идей евразийской интеграции, разъяснению задач и инструментов интеграции. Это возможно эффективно организовать на базе молодежных дискуссионных площадок в вузах России, Казахстана и Таджикистана, а также в интернет-среде.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.