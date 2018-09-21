Павлодар – новая площадка молодежного сотрудничества России и Казахстана

Обсуждение роли молодежного предпринимательства в евразийской интеграции, дискуссионный турнир и деловая игра объединили студентов Южного Урала и Павлодара.

Международный круглый стол «Россия – Казахстан: перспективы развития молодежного предпринимательства» состоялся 19 сентября на базе Павлодарского государственного педагогического университета. Его организаторами стали фонд «Евразийское содружество» и студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан» при поддержке вузов и общественных организаций Казахстана.

Приветствуя собравшихся, начальник управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области Руслан Тлеулесов отметил: «В рамках таких актуальных форматов, благодаря модерированию дискуссий одновременно и российскими, и казахстанскими экспертами появляется уникальная возможность реально обсудить важные темы – пути развития евразийской интеграции, выстраивание концептуально новых платформ научного и образовательного сотрудничества, точки роста молодежного взаимодействия, перспективные проекты сотрудничества наших стран».

Проректор по научной работе и международным связям Павлодарского государственного педуниверситета Александр Свидерский выразил надежду, что на круглом столе состоится содержательный обмен мнениями о настоящем и будущем регионального молодежного бизнеса, обмен опытом проектного сотрудничества на приграничных территориях. «Уверен, что педагогическое сопровождение поможет приобрести молодым людям необходимые компетенции для реализации своих проектов», – подчеркнул ученый.

В рамках круглого стола эксперты обсуждали направления развития культурного и бизнес-диалога молодежи России и Казахстана. Директор Павлодарского филиала фонда развития предпринимательства «Даму» Арыстан Кенжалинов акцентировал внимание на том, что «молодежное предпринимательство должно способствовать трудоустройству населения, подготовке кадров для внешнеторговой деятельности и переходу стран Центральной Азии на инновационный путь развития. Одним из основных приоритетов Казахстана является развитие современных производств. Именно на них надо направить усилия молодых предпринимателей».

Эксперт фонда «Евразийское содружество», зампредседателя Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала Артемий Тельцов рассказал о задачах дискуссионного клуба «Голос молодежи»: «Главное в молодежной политике – доверие. Доверие молодежи надо завоевывать ежедневной кропотливой работой. Именно для этого мы создали дискуссионный клуб. Уверен, что он станет площадкой коммуникации российского и казахстанского студенчества, гармонично вписанной в бизнес-пространство наших стран».

Мнение российского эксперта дополнил заведующий секретариата Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской области Сейсембай Жетпыспаев. «В Павлодарском педагогическом университете открыт Центр Ассамблеи народа Казахстана и Евразийской Интеграции, активно работает координационный совет молодежных объединений ассамблеи народа Казахстана по Павлодарской области. Важным достижением любых объединений является то, что они воспитывают у молодых ответственность и умение слаженно работать в коллективе. Все это – плодородная почва для воспитания самодостаточного и перспективного молодого поколения», – отметил казахстанский эксперт.

Представитель Павлодарского филиала Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Бахытжан Ильясова рассказала об опыте работы с учащимися школ и колледжей. «По инициативе Палаты предпринимателей открыт и действует клуб молодых предпринимателей. Наша задача – создать оптимальные условия для свободного бизнес-диалога молодежи», - подчеркнула эксперт.

В завершении встречи состоялся интерактивный турнир «Молодежь Казахстана как опора национального процветания и евразийской интеграции», в котором приняли участие студенты из Челябинска и Павлодара. Команды молодежных активистов организовали и провели деловую игру «Молодежный стиль: прогресс, инновации, креатив», посвященную обсуждению новых проектов международного сотрудничества российских и казахстанских студентов.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.