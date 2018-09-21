СГУПС открыл программу допобразования по технологии «авторский класс»

В Институте перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Сибирского государственного университета путей сообщения открылась программа дополнительного образования «Управление человеческими ресурсами» по технологии «авторский класс».

Программа ориентирована на корпоративные стандарты компании ОАО «РЖД» сверх базовых требований, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по основным актуальным проблемам развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» с учетом потребности Департамента управления персоналом и филиалов ОАО «РЖД» в обеспечении опережающей подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления персоналом.

Открыли программу ректор СГУПСа Алексей Манаков и начальник Департамента управление персоналом ОАО «РЖД» Сергей Саратов, которые и провели первую лекцию о трендах, вызовах и актуальном состоянии кадрового менеджмента в железнодорожной отрасли.

Слушателями программы стали одни из лучших студентов выпускных курсов Новосибирских вузов, прошедшие многоэтапный конкурсный отбор. Обучение проходит за счет средств ОАО «РЖД», а по его окончании слушатели смогут начать свою карьеру в железнодорожной отрасли по направлению HR.