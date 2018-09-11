Собянин поздравил школьников Москвы с победой в Олимпиаде мегаполисов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников, которые заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов, а также их педагогов. Об этом он написал в своём блоге в Twitter и в социальной сети «В контакте».



«Москва на первом месте! Шанхай на втором. Поздравляю московских школьников и их педагогов. Очень сильный результат, молодцы!», - написал С.Собянин.



Он отметил, что в Олимпиаде участвовали команды из 33 городов 26 стран. Третья Международная олимпиада мегаполисов проходила со 2 по 7 сентября в Москве. В командном зачёте победителями стали сборные команды Москвы, Шанхая, Санкт-Петербурга и Гонконга.



Второе место у Белграда, Софии, Минска, Стамбула, Будапешта, Джакарты, Еревана, Загреба. На третьем месте оказались команды Лейпцига, Баку, Душанбе, Инсбрука, Милана, Астаны, Алма-Аты, Братиславы, Бишкека и Баня-Луки.



Лучший командный результат по математике показал Шанхай, первыми по информатике и физике стали москвичи, Минск отличился в соревновании по химии.



Школьники приняли участие в междисциплинарном блиц-туре, который не входит в общий зачёт олимпиады. Победителями в нём стали пять команд: Москва, Гонконг, Шанхай, Белград, София.



Участники из крупных городов и столиц мира состязались в знании физики, химии, математики и информатики.



