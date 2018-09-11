МГУ вошел в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University Ranking‍

Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в международном репутационном рейтинге Round University Ranking (RUR).

Об этом сегодня сообщает РИА Новости. Рейтинг Round University Ranking учитывает два показателя: репутацию вуза в области преподавания и репутацию в области исследований.

Всего в список включены десять российских вузов. В их числе - Санкт-петербургский государственный университет (105 место) и Московский физико-технический институт, занимающий 109 место.

На 150-м месте расположился Новосибирский университет. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана на сегодняшний день занял 187-ю строку рейтинга.

Также в рейтинге оказались Томский государственный университет (212-е место), МИФИ (220-е), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (261-е).

Замыкают ТОП-10 российских вузов МиСИС (291-е место) и Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского, занявший 335-ю позицию рейтинга RUR.