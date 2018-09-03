АО «Транснефть – Урал» оснастило кабинеты точных наук в школе поселка Травники

Воспитание и образование подрастающего поколения – это вклад в наше будущее. Компания «Транснефть» с прошлого года реализует в регионах своего присутствия корпоративную программу по ремонту и оснащению кабинетов точных наук в сельских и деревенских школах, чтобы у детей была возможность получать знания в условиях, не уступающих лучшим городским школам.

Кабинеты оснащены полным комплектом современного учебного оборудования от физических приборов и химических лабораторий до компьютеров и интерактивных досок, так что теперь учителям и ученикам доступно проведение практически любых опытов и экспериментов. Более высокий уровень подготовки, успешная сдача ЕГЭ, поступление на технические факультеты вузов – все это, по мнению авторов программы, «вырастет» из интереса к точным наукам, который обязательно возникнет у школьников. А среди молодежи, получившей хорошее техническое образование, найдется немало желающих работать в нефтепроводной отрасли.

«Первой ласточкой» программы в Челябинской области стала школа поселка Бердяуш: в прошлом году АО «Транснефть – Урал» оснастило кабинеты (сумма вложений составила порядка 3 миллионов рублей), а в этом году дополнительно отремонтировало классы. К началу нового учебного года новенькие классы и оборудование получила школа в Травниках.

Ежегодно школьники посещают с экскурсиями нефтеперекачивающие станции, расположенные в Бердяуше, Травниках, других населенных пунктах области. Такие экскурсии, а также встречи с ветеранами отрасли, руководителями предприятий, молодыми специалистами должны помочь в профориентации школьников.