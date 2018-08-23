Южный Урал стал одним из лучших регионов по развитию ИТ-технологий

Челябинская область вошла в десятку регионов по самому передовому развитию АйТи-технологий, рассказал сегодня, 23 августа, глава региона Борис Дубровский на форуме «Информационное общество – 2018». По отношению к 2016году область поднялась сразу на 14 строчек федерального рейтинга Минкомсвязи.

- Считаю, что это в целом отражает уровень внимания, которое мы уделяем вопросам развития информационного общества, - отметил глава региона. - Напомню, что на Южном Урале с 2015 года системно осуществляется господдержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые специализируются в качестве Ай-Ти компаний. Организации получают налоговые каникулы, их прибыль выросла в полтора раза.

После создания в 2016году ИТ-парка число таких организаций и их прибыль заметно выросла. В данный момент их насчитывается порядка 65 компаний, получено около 20 миллионов рублей на реализацию 35 перспективных проектов. В минувшем году ИТ-парк получил статус резидента Сколково.

Отметим, что кадры для этой перспективной отрасли на Южном Урале будут растить, что называется, с младых ногтей. Как уточнил Борис Дубровский, работа с талантами начнется уже с 5-7 лет. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».