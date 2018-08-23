Школьников Южного Урала научат создавать популярные блоги

Оператор сотовой связи Tele2 к 1 сентября предложил новую акцию: школьники могут выбрать отличный смартфон по приятной цене с кэшбеком, а также узнать много интересного в по бесплатной подписке к каналу популярного блогера.

Новая акция Back2School стартовала 20 августа и продлится до 17 сентября. Ученикам предлагается вернуть от 500 до 1000 рублей в зависимости от выбранного тарифа, а также полгода бесплатной подписки на блогера Anny May, которую смотрят почти пять миллионов человек.

В акции принимают участие такие смартфоны, как Tele2, Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei, LG, Meizu, Nokia, Xiaomi, ZTE.