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Второй сезон «Школы Бизнеса» стартовал в Челябинске
8 августа 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
"Территория Бизнеса" совместно с "Деловой средой" Сбербанка и спортивной школой I LOVE SUPERSPORT запустили второй сезон уникального спортивно-образовательного проекта "Школа бизнеса Челябинской области". Более 60 человек уже начали обучение и подготовку к финальному марафону.
На протяжении месяца участники будут проходить очное и заочное обучение по разным направлениям у ведущих спикеров страны, которые помогут найти в бизнесе ошибки, вывести дело на новый уровень, расскажут о современных трендах и научат зарабатывать больше. Полезный контент и тренировки на свежем воздухе - уникальное сочетание, которое поможет предпринимателям разложить по полочкам мысли, бизнес-идеи и привести себя в хорошую физическую форму. Финальный забег на 5 км пройдет 1 сентября.
«Первый сезон проекта вызвал большой интерес у предпринимателей, мы получили более 120 заявок. Выпускники проекта продолжают общаться между собой, вместе решают задачи, поддерживают друг друга. Для нас это большая ценность, благодаря проекту мы формируем бизнес-сообщества, помогаем предпринимателям сотрудничать, находить новых партнеров», - рассказала Алена Шорохова, заместитель генерального директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.
Победитель забега первой «Школы Бизнеса», предприниматель Сергей Кашин рассказал о своих впечатлениях о проекте: «Не так много мероприятий проходит, в рамках которых люди могут расширить свои познания в бизнесе и спорте. Можно прокачаться от и до. Я вот не бегал никогда и тут мы пришли, начали заниматься и меня прорвало — захотелось бежать, улучшать свои результаты. Показательно, если занимаешься с грамотным руководителем, то в принципе тебе все по плечу. Я в себя поверил. Да, конкуренцию никто не отменял и тут они конкретно указывают на то, что каждый бизнес индивидуален и благодаря этому начинаешь не искать проблемы, а с легкостью дальше идешь».
Интерес ко второму сезону проекта оказался еще выше, количество заявок достигло двухсот. Но, поскольку количество мест ограничено, попасть в проект смогли только 60. Как отмечают организаторы, это повод запустить проект в третий раз.
Проект «Школа бизнеса» реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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