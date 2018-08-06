Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде

Награду в размере ста тысяч рублей челябинскому выпускнику 31 лицея лично вручил глава города Евгений Тефтелев. Напомним, Марат Абдрахманов завоевал «золото» в составе российской сборной на 59-й Международной олимпиаде по математике. Он стал четвертым человеком в мире в математическом рейтинге, виртуозно решив шесть сложнейших задач за два дня.

Добавим, что наставником и учителем стал Михаил Лепчинский, который был золотым медалистом того же известнейшего челябинского лицея и победил в 1997 году на олимпиаде в Аргентине. Его наградили суммой в размере 150 тысяч рублей, а лицею выделили один миллион рублей на дальнейшее развитие.

Как уточнил директор лицея Александр Попов, Михаил Лепчинский остался в Челябинске и преподает математику в Челябинском госуниверситете, а также готовим лучшие математические умы в 31 лицее.

На фото: Марат Абдрахманов в администрации Челябинска с родителями и педагогами.