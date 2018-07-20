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В 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение
20 июля 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Михаил Хазин – президент фонда экономических исследований, спрогнозировал, что в 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение.
Ведь совсем скоро все будет абсолютно прозрачно, и о каждом шаге бизнесмена налоговики будут знать! Им всего лишь потребуется провести несколько комбинаций на клавиатуре рабочего компьютера – и вуаля – всё выгружается на экран монитора.
И всё это потому, что ко всем инструментам контроля нашего государства добавляется новая и усовершенствованная платформа АСК НДС-3 со всем самым необходим, чтобы отследить каждое действие, и благодаря которой вы и ваш бизнес будете как на ладони!
Советуем вам не ждать, когда к вам "постучаться в дверь незваные гости", а начать готовится к полной прозрачности и к тотальному контролю!
Приходите на бизнес-форум Business Life на тему "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году"! Узнайте, как защитить свой бизнес!
Узнайте подробнее по ссылке.
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