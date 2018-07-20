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В 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение

20 июля 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение

Михаил Хазин – президент фонда экономических исследований, спрогнозировал, что в 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение.
Ведь совсем скоро все будет абсолютно прозрачно, и о каждом шаге бизнесмена налоговики будут знать! Им всего лишь потребуется провести несколько комбинаций на клавиатуре рабочего компьютера – и вуаля – всё выгружается на экран монитора.
И всё это потому, что ко всем инструментам контроля нашего государства добавляется новая и усовершенствованная платформа АСК НДС-3 со всем самым необходим, чтобы отследить каждое действие, и благодаря которой вы и ваш бизнес будете как на ладони!
Советуем вам не ждать, когда к вам "постучаться в дверь незваные гости", а начать готовится к полной прозрачности и к тотальному контролю!
Приходите на бизнес-форум Business Life на тему "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году"! Узнайте, как защитить свой бизнес!
Узнайте подробнее по ссылке.

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В 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение

В 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение 18:25

Михаил Хазин – президент фонда экономических исследований, спрогнозировал, что в 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение. >>
Совместные решения депутатов ЗСК

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Сегодня председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко провел в кубанском парламенте совместное заседание комитетов по внесению изменений в краевые госпрограммы. >>
Вся правда о событиях последних дней в Кущевке

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Хочу к папе! 19.07 00:30

Люди встречаются, влюбляются, женятся, расходятся. Кто-то расстается полюбовно и друзьями, бережно сохраняя для детей возможность общения с мамой или папой, а кто-то, наоборот, превращает ребенка в разменную монету в выяснении отношений и сведении счетов. >>
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Сроки перенесены

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//Новости МирТесен



Главное — обеспечить своевременную готовность школ

Главное — обеспечить своевременную готовность школ 19.07 00:21

В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой прошло совещание, главной темой которого стала подготовка образовательных учреждений края к новому учебному году. >>
Безопасность и бесперебойность электроснабжения

Безопасность и бесперебойность электроснабжения 19.07 00:19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественной церемонии запуска новой подстанции мощностью 220 кВ «Ново-Лабинская», которая позволит не только бесперебойно обеспечивать электроэнергией социальные объекты и жилые дома Усть-Лабинского района, но и создать перерабатывающий кластер под Усть-Лабинском. >>
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил Абинский электрометаллургический завод

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко посетил Абинский электрометаллургический завод 16.07 15:45

преддверии Дня металлурга, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июля, спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко, а также депутат Государственной Думы Иван Демченко, руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, глава муниципального образования Абинский район Петр Мироненко посетили Абинский электрометаллургический завод. >>

//Новости Гнездо.ру

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Кубанские единороссы начали сбор гуманитарной помощи Забайкальскому краю 14.07 01:13

Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» присоединяется к акции гуманитарной поддержки пострадавшим в результате стихийного бедствия в Забайкальской крае >>
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В кубанском парламенте по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко состоялось расширенное совещание комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями и комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. >>
В «ласковые» сети, постой, не лови…

В «ласковые» сети, постой, не лови… 12.07 00:47

Не платить, а потом и обвинить в мошенничестве — не новый ли это вид деловых отношений? >>

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Как «Импульс» обманутым пайщикам помог

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Наша газета уже писала о том, как градообразующее предприятие — ООО «Импульс» Кущевского района, входящее в концерн «Покровский», первым в районе в эту страду (и одним из первых в регионе) взялось погасить обязательства перед пайщиками АО «Маяк» — компании, оказавшейся во власти «Агрокомплекса Кущевский» >>
Сохранить высотность исторического центра

Сохранить высотность исторического центра 12.07 00:42

Руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Юрий Рысин рассказал, что этажность нового здания на углу улиц Красной и Хакурате в Краснодаре не превыcит этажность соседних домов. >>
За нецелевое использование земли — к ответственности

За нецелевое использование земли — к ответственности 12.07 00:41

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел совещание по вопросам перевода территорий сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, для добычи полезных ископаемых. >>

//Новости ADWILE

Будет рывок — будет и результат

Будет рывок — будет и результат 12.07 00:40

Кущевский район — северные «ворота» Краснодарского края — посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и его заместители. После посещения градообразующих предприятий они пообщались с активом муниципалитета. >>
Высокая оценка кубанских курортов

Высокая оценка кубанских курортов 12.07 00:38

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди провел в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Сочи брифинг, на котором рассказал, что в мае — июне курорты Кубани приняли 5,2 миллиона туристов. >>
На особом контроле

На особом контроле 12.07 00:36

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание оперативного штаба по мониторингу ситуации на курортах Краснодарского края. >>
Помощь придет к каждому

Помощь придет к каждому 12.07 00:35

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко и вице-губернатор Алексей Копайгородский по поручению главы региона Вениамина Кондратьева оценили ход аварийно-восстановительных работ в Тимашевском районе, который сильно пострадал от недавнего разгула стихии. >>
Сработали оперативно и слаженно

Сработали оперативно и слаженно 12.07 00:34

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал работу всех служб региона во время подготовки и проведения игры четвертьфинала между сборными России и Хорватии. >>
Особое внимание вопросам развития образования

Особое внимание вопросам развития образования 12.07 00:32

В Сочи прошло совещание по вопросам развития образования, которое провела министр просвещения РФ Ольга Васильева. В мероприятие приняла участие и. о. руководителя министерства образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева. >>

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Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году

Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году 11.07 09:02

20-21 сентября в КТЗ Чемпион состоится крупный налоговый бизнес-форум "Как снизить налоги и обезопасить бизнес в 2018 году". >>
Обобрать и уничтожить

Обобрать и уничтожить 05.07 00:45

Предательство называвшегося другом, смерть мужа и сына, потеря бизнеса и переезд в хостел из пятикомнатной квартиры — это не сериал, а жизнь кандидата сельскохозяйственных наук Валентины Шинкаренко. И этот кошмар продолжается. >>
Стрельцов, Родионов и другие представители Агрокомплекса «Кущевский» попытались

Стрельцов, Родионов и другие представители Агрокомплекса «Кущевский» попытались 05.07 00:43

На полях сельхозпредприятия АО «Маяк» в Кущевском районе Краснодарского края в разгар страды на днях дежурило до пятидесяти представителей власти и силовых ведомств. После того, как наконец произошел возврат захваченных земель, представители компании Агрокомплекс «Кущевский» всеми силами пытаются не исполнять решение суда. >>
До катастрофы один шаг, или Как у станичников выбивают почву из-под ног

До катастрофы один шаг, или Как у станичников выбивают почву из-под ног 05.07 00:41

Жители ряда сельских населенных пунктов Отрадненского района Краснодарского края несколько лет назад доверили свои земельные доли ООО «Агрофирма «Отрадненская». По словам местных жителей, на сегодняшний день это единственный крупный сельхозпроизводитель в округе, данное предприятие стабильно показывает в течение последних лет рост производственных показателей. >>
Новый транспортный коридор

Новый транспортный коридор 05.07 00:38

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко по поручению главы региона провел рабочее совещание, посвященное развитию краевого центра. >>
На повестке дня проблемы неформальной занятости

На повестке дня проблемы неформальной занятости 05.07 00:37

Заместитель главы администрации Краснодарского края Анна Минькова провела заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. >>

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