Михаил Хазин – президент фонда экономических исследований, спрогнозировал, что в 2018 году основной проблемой бизнеса будет налогообложение.

Ведь совсем скоро все будет абсолютно прозрачно, и о каждом шаге бизнесмена налоговики будут знать! Им всего лишь потребуется провести несколько комбинаций на клавиатуре рабочего компьютера – и вуаля – всё выгружается на экран монитора.

И всё это потому, что ко всем инструментам контроля нашего государства добавляется новая и усовершенствованная платформа АСК НДС-3 со всем самым необходим, чтобы отследить каждое действие, и благодаря которой вы и ваш бизнес будете как на ладони!

Советуем вам не ждать, когда к вам "постучаться в дверь незваные гости", а начать готовится к полной прозрачности и к тотальному контролю!

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