РМК продолжает пополнять кадровый резерв

За минувшие два года Русская медная компания заключила соглашение уже с четырьмя вузами, сейчас собирается пополнить свой кадровый резерв еще и выпускниками УФУ. Это позволит готовить профессиональные кадры, которые обладают последними компетенциями в горно-металлургической отрасли.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова рассказала, что для повышения квалификации будущих специалистов компания регулярно приглашает в вузы своих партнеров — инженеров компаний Outotec, Metso, Sandvik и многих других. Это позволяет повысить мотивацию выпускников остаться в профессии.

Кроме того, РМК реализовала инновацию в профориентации под названием «от яслей до Нобеля». Так, в Варне в детском садике «Умка-горнячок» был открыт современный технопарк, а старшеклассники постоянно ездят в туры на ГОКи.