Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", которое находится в Троицке, и сегодня учебное заведение было торжественно открыто.

Дата была приурочена к VII всероссийской научно-практической конференции Расулевские чтения. Губернатор поздравил всех с этим замечательным событием и отметил, что медресе освящено именем шейха Зайнуллы Расулева, который пользовался огромным авторитетом учеников. Он передавал им не только знания, но и глубокое почитание духовных традиций.

Добавим, что на Урале медресе стало единственным мусульманским образовательным учреждением, и к 1 сентября на занятия записались уже более 10 человек со всего УРФО. Обучение будет бесплатным.