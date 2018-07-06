Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции
6 июля 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", которое находится в Троицке, и сегодня учебное заведение было торжественно открыто.
Дата была приурочена к VII всероссийской научно-практической конференции Расулевские чтения. Губернатор поздравил всех с этим замечательным событием и отметил, что медресе освящено именем шейха Зайнуллы Расулева, который пользовался огромным авторитетом учеников. Он передавал им не только знания, но и глубокое почитание духовных традиций.
Добавим, что на Урале медресе стало единственным мусульманским образовательным учреждением, и к 1 сентября на занятия записались уже более 10 человек со всего УРФО. Обучение будет бесплатным.
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