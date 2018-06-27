Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть

Кому будет полезно это интервью? Человеку, особенно молодому, имеющему намерение брать кредит или ипотеку. Родителям, обдумывающим житиё своего ребёнка. Юноше, решающему с кого делать жизнь. Да много ещё кому. Мой собеседник Сергей Тынянкин, автор нескольких толстых книг – задачников по математике, преподавал в разных волгоградских вузах, но своё призвание нашёл в том, чтобы исправлять грехи и огрехи школьного образования: не только математического, но и образования как идеи.

- Что за драма произошла на последнем ЕГЭ по профильной математике? Какая-то скандальная задача там была?

- Ничего особенного. Обычная математическая задача, которую просто многие не умели решать. Когда одну задачу заменили на другую «на прогрессию», оказалось, не лучше. Прогрессия в школе ведь мимоходом изучается. А так все было в рамках школьной программы по математике.

- А что значит заменили?

- В некоторых местах одну задачу заменили на другую. Это обычная штатная ситуация, она не стоит обсуждения. Просто школьники столкнулись с нестандартностью, которой в нашей современной школе не учат. Чрезвычайного там ничего не было. Раньше, когда ЕГЭ только начиналось, задачи повышенной трудности действительно были накручены. Искусственно и неоправданно усложнены и требовали для своего решения рассуждений, часто сильно притянутых за уши. Это было следствием непрофессионализма составителей задач. Но сейчас, в последних ЕГЭ, такого уже почти не бывает. Над задачами работает команда профессионалов, насколько мне известно, МГУшников. И задания стали более математичны, требующие не искусственных, часто не вполне логичных рассуждений, а хорошей математической подготовки.

- Какие результаты единого экзамена этого года в Волгоградской области. Стобалльники есть?

- Насколько я осведомлен, пока нет. Средний балл по профильной математике примерно 45. Это очень мало. Закономерно, потому что уровень школьного образования продолжает падать. Наш предыдущий региональный председатель комитета образования развалил все, что возможно, и теперь возглавляет педагогический университет. Недавно министр правительства России Ольга Васильева пообещала, что мы поднимем российское образование до мирового уровня. Но ясно, что этого не будет. Потому что образовательная система находится в общей оболочке государственной политики. А эта политика направлена на понижение образовательного и вообще интеллектуального уровня населения – дураками управлять легче.

- Может, школьникам больше и не надо? Научить практичным шаблонным задачкам, которые дают навыки: как вычислить площадь своей квартиры для ремонта, размер скидки в магазине, рассчитать кредит.

- И получим хорошего исполнителя. Школа по сути дела таких и готовит. У неё нет задачи подготовить творческого человека.

- Вы ратуете за формирование математического мышления. Что дает математическое мышление?

- Возможность находить нестандартные решения, кругозор, общую научную и «человеческую», гуманитарную культуру. В практическом, бытовом смысле - умение распознавать мошенников, понимать механизм расчета того же кредита и видение реальных его последствий. Когда человека учат решать только типовые задачи, он может делать только типовую работу. Большое заблуждение воспринимать, что школьные типовые задачи – это и есть математика. А то, что сейчас называют базовым экзаменом по математике – это типовые задачи, рассчитанные на низкий интеллектуальный уровень. Школьника даже не учат понимать, почему такие действия дадут правильный результат. Ему говорят: делай по шаблону и поменьше думай.

- Есть прилежные дети, которые вроде бы неплохо учатся, а на выходе получается, что прилично написать ЕГЭ не могут. Как родителям оценить уровень знаний ребёнка и понять, что пора что-то делать?

- Это сложно. Лучше, как и в любой другой сфере, в которой сами некомпетентны, показать ребёнка хорошему специалисту. Школьные учителя, как правило, ставят оценки сами себе: чтобы показать успеваемость, то есть мнимое качество своей работы, отчитаться перед директором, завучем, отработать подарок, который им сделали родители, и т.д.

- Как и где искать хорошего преподавателя – репетитора?

- Слово «репетитор» - грубое слово. Оно обозначает тупого преподавателя, который пытается натаскать тупого школьника решать типовые задачи, для решения которых соображать не нужно и даже вредно. Эта ситуация хорошо показана в рассказе А.П.Чехова «Репетитор». Преподавателя для дополнительных занятий искать надо в зависимости от того, какие цели вы ставите, и лучше по рекомендации людей, которым вы доверяете. Ни в коем случае не на сайте репетиторов. На таких сайтах подавляющее большинство - «опытные и проверенные» преподаватели примитивно рекламируют себя. Непонятно, кем именно проверена и с чего вдруг станет опытной выпускница трёх-пятилетней давности какого-нибудь тмутараканского булыжно-кирпичного или пищеварительного института. Чтобы набрать хотя бы минимум опыта, надо проработать со школьниками не меньше десяти лет.

- Но у кого-то действительно лишь цель - набрать нужное, а не максимальное число баллов на ЕГЭ.

- Да, некоторые способны натаскать на решение типовых задач по методичке, но на ЕГЭ больше 45 баллов уже не рассчитывайте. И уж тем более с такими «опытными и проверенными» не рассчитывайте на возможность научиться математике и вообще освоить основательно какой-либо предмет для того, чтобы поступить в серьёзный вуз. И второе – никогда нельзя дополнительно готовиться к серьезному экзамену со школьными учителями. Ни одной задачи профильной группы «С» после этого ребёнок решить не сможет. Для определенных вузов это может сгодиться, но для серьёзных, где к тому же, есть ещё и дополнительный вступительный экзамен, со школьными учителями готовиться нельзя.

- Вы занимаетесь с детьми уже больше четырех десятков лет. Качества, отличающие подростка поколения Z или миллениалов, как их называют, от советских: психические, физиологические, личностные.

- Психофизиологические качества те же. Гендерное поведение такое же, с небольшими нюансами. Нынешние школьники очень мало читают, и школа пробивает мозги так, что мало думают. Слишком большая зацикленность на деньгах, не редкость - разговоры о том, какие все вскоре после школы будут богатыми и крутыми. Культивируется кажущаяся лёгкость в решении трудных жизненных задач: если вы купите вот эту банку колы, или вот этот телефон - сразу станете превосходить других. Есть объективное отличие новых молодых людей от тех, которые были молодыми лет 30 назад - это привязка и даже зависимость от электронных гаджетов.

- Цифровизация ведь тоже связана с математической наукой?

- Нет, цифровизация, в том виде, в котором есть сейчас, - это зло. Она нужна тогда, когда она технический помощник, но когда она внушает и формирует потребительское поведение – это зло. Купи этот телефон, компьютер, потом следующий, потом ещё. Такие люди – постоянные, ненасытные потребители, готовятся как хорошие исполнители для тех, у кого в руках реальная власть.

- Но ведь получается, что математики, физики, технари эти засады и готовят?

- Нет, их готовят те, кто ими командует или пользуется результатами их труда. И электронная штучка в руках – это и есть видимая легкость. Тот предмет, который, якобы, решит все проблемы. А на самом деле эта чудесная штучка их создает. Для тех, кто не хочет думать и учиться.

- А вот такой пример. Знаю девочку, имеющую хороший смартфон с быстрым интернетом. Ответы на любые задания, которые даёт учитель, она научилась легко и быстро находить. Ведь знать всё невозможно, а уметь найти ответ на любой вопрос – это ценное умение, это и есть успех?

- Это работает до определённого момента. Ведь интернет не учит соображать, он отучает соображать. А в отношении ребёнка вообще таит огромную опасность. Человек получает чужой ответ и вообще теряет способность мыслить самостоятельно. С определённого возраста это уже катастрофа, и исправить ситуацию невозможно.

- Люди все разные, с разными способностями. Математичные и нематематичные дети – уместно ли такое деление?

- Нет, любого ребёнка можно учить мыслить математически, если начать с ним работать вовремя и правильно.

- Но ведь говорят, есть дети гуманитарного склада, и зачем их мучить?

- Идея гуманитаризации школьного образования означала: готовьте школьника как можно проще. Не нужны нам естественные науки: они трудны, малопонятны, осилить их не всякому по зубам. Эта так называемая «гуманитаризация» порождает фантастическое невежество, замаскированное под иллюзию знания. Но обществу не нужно много гуманитариев. Производящая сила в обществе, идейный источник богатства - представители естественных наук. Производят - то не гуманитарии. Гуманитарии – это обслуживание потребностей общества на третьем уровне. Основа богатства общества - материальное производство, есть продукт работы инженеров.

- А как же поэты, художники, музыканты?

- Это вообще про другое, мы не об этом сейчас говорим. Это не гуманитарии. Таланты, гении, природа их такова. И потом, нет задачи приготовить из каждого школьника математика. Надо, чтобы он умел мыслить логично, то есть математично. И тогда он способен к творческой научной работе. Способен мыслить, мыслить творчески, производить что-то новое на идейном уровне. Это, в том числе, нужно в любой гуманитарной сфере, если ты, конечно, хочешь чего-то в ней добиться. Я знаю много примеров хороших гуманитариев, среди преподавателей нашей медакадемии, например, которые осилят математические идеи и задачи без проблем. Все выводы и методы гуманитарных наук берутся от естественных, и от математики в первую очередь.

- Математика – царица всех наук?

- Царица всех наук – философия, это - наука о наиболее общих законах развития природы и общества. Математика в какой-то степени служанка всех наук. Она у них на службе.