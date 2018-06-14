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Новосибирский аграрный вуз заключил договор о сотрудничестве

14 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Новосибирский аграрный вуз заключил договор о сотрудничестве

Новосибирский государственный аграрный университет и Белорусский государственный аграрный технический университет заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве.

Новосибирской и белорусской сторонами на всех уровнях был подчеркнут дружественный характер двусторонних отношений, а также готовность оказывать поддержку в решении возникающих вопросов в сфере аграрного образования и науки.

Подписание договора состоялось в рамках в 5-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК», прошедшей в Минске.

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы подготовки и непрерывного образования кадров АПК, инновации в технологиях, организации и управлении производством АПК.

На пленарной сессии выступил ректор НГАУ с докладом «Новосибирский ГАУ как один из лидеров высшего аграрного образования в России», охарактеризовал современное состояние, ключевые проблемы и тенденции развития аграрного образования, а также поделился опытом подготовки кадров АПК в Новосибирском ГАУ.

Программой конференции было предусмотрено посещение 28-й Международной специализированной выставки «Белагро-2018», где были представлены достижения отечественных аграриев, разработки научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству.

Новосибирская делегация посетила Минский тракторный завод, в ходе переговоров с руководством завода были обсуждены возможности и условия прохождения практики студентов университета.

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Новосибирский аграрный вуз заключил договор о сотрудничестве

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