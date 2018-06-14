//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
- Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
- Алла Пугачева рассказала, как ей живется с Киркоровым и Галкиным
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Образование 13+
Новосибирский аграрный вуз заключил договор о сотрудничестве
14 июня 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
Новосибирский государственный аграрный университет и Белорусский государственный аграрный технический университет заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве.
Новосибирской и белорусской сторонами на всех уровнях был подчеркнут дружественный характер двусторонних отношений, а также готовность оказывать поддержку в решении возникающих вопросов в сфере аграрного образования и науки.
Подписание договора состоялось в рамках в 5-й Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК», прошедшей в Минске.
На конференции были рассмотрены актуальные проблемы подготовки и непрерывного образования кадров АПК, инновации в технологиях, организации и управлении производством АПК.
На пленарной сессии выступил ректор НГАУ с докладом «Новосибирский ГАУ как один из лидеров высшего аграрного образования в России», охарактеризовал современное состояние, ключевые проблемы и тенденции развития аграрного образования, а также поделился опытом подготовки кадров АПК в Новосибирском ГАУ.
Программой конференции было предусмотрено посещение 28-й Международной специализированной выставки «Белагро-2018», где были представлены достижения отечественных аграриев, разработки научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству.
Новосибирская делегация посетила Минский тракторный завод, в ходе переговоров с руководством завода были обсуждены возможности и условия прохождения практики студентов университета.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Новосибирский аграрный вуз заключил договор о сотрудничестве 08:01
«Общественный контроль» ищет «утечку» акцизов на пивзаводах 30.05 10:28
Таможенный союз подтвердил качество и безопасность продукции АО «НМЗ «Искра» 23.05 10:14
В Новосибирском аграрном университете обсудили развитие сельских территорий 22.05 13:17
Студенты СГУПСа защитили работы по программе допобразования 08.05 10:58
Сибирский железнодорожный вуз распределил своих выпускников 26.04 13:10
//Новости МирТесен
АО НМЗ «Искра» подвел итоги работы в I квартале 2018 года 17.04 13:06
Выставка и конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь — 2018» пройдут в Новосибирске 09.04 13:34
СГУПС присоединился к корпоративному социальному проекту РЖД 09.04 13:04
//Новости Гнездо.ру
Собрание попечительского совета состоялось в НГАУ 03.04 08:45
СГУПС презентовал свои программы на выставке «УчСиб-2018» 26.03 09:43
Партию нелегального пива помогли арестовать новосибирские общественники 12.03 19:24
//Новости Redtram
Ректор Новосибирского ГАУ награжден знаком отличия 12.03 16:55
В Новосибирске закрыли сезон «Снежного десанта» 28.02 11:11
//Новости ADWILE
Актуальные вопросы образования обсудили в новосибирском университете 15.02 10:11
В СГУПСе состоялся расширенный ученый совет ко Дню российской науки 13.02 12:34
Новосибирский механический завод «Искра» подвел итоги работы предприятия в 2017 09.02 11:48
Производство новосибирского завода «Искра» загружено на полную мощность 24.01 08:35
Сибирский университет путей сообщения прошел государственную аккредитацию 16.01 09:22
СГУПС вошел в рейтинг востребованных вузов России 2017 18.12 13:03
//Новости партнеров
СГУПС запустил программу управленческой подготовки студентов 12.12 10:14
Новосибирский завод «Искра» увеличил выручку и повысил производительность 11.12 14:36
Новосибирский завод «Искра» направил на медобслуживание работников 25 млн рублей 29.11 08:52
В Новосибирской области модернизирован животноводческий комплекс 21.11 08:51
1,6 млрд рублей — малому бизнесу Новосибирской области 31.10 10:18
Сибирский университет путей сообщения отметил свое 85-летие 30.10 08:36