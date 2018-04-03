Собрание попечительского совета состоялось в НГАУ
3 апреля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
Участники собрания обсудили содействие попечительского совета развитию заочного образования и повышения квалификации, о присуждении стипендий попечительского совета студентам первого семестра 2017/18 учебного года.
За высокие показатели в учебной, научной и общественной деятельности именные стипендии были присуждены пятерым студентам вуза. В настоящее время в вузе высшее образование получают более 5000 студентов по очной и около 6000 человек по заочной форме, а также около 2000 человек получают среднее профессиональное образование.
Подготовку специалистов осуществляет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, среди них академик РАСХН, 114 докторов наук и профессоров, более 30 человек имеют почетные звания заслуженных работников или деятелей Российской Федерации, более 400 человек имеют ученые степени и звания. С целью обеспечения доступности высшего аграрного образования для сельской молодежи в вузе организована подготовка школьников в специализированных классах и сети подготовительных курсов.
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