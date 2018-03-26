На форуме SMM Ural 2018 обсудят состояние регионального рынка интернет-рекламы

Форум в Челябинске посетят представители ВКонтакте и Mail.ruGroup, а также топ-менеджмент российских рекламных агентств и крупных компаний: Yota, AdIndex, Логомашина, HiConversion, Nectarin, CreativePeople и многие другие. Уральский форум по маркетингу в социальных сетях SMM Ural 2018 состоится 12 и 13 апреля в отеле RadissonBLU.

Программа мероприятия включает в себя выступления 15 спикеров – доклады будут поделены на два тематических направления: «Содержание» и «Продвижение». Значимой частью форума станет интерактивное ток-шоу с руководителями федеральных рекламных агентств о будущем социальных сетей.

В течение дня участники мероприятия узнают о трендах новых медиа и актуальных рекламных механиках, познакомятся с опытом отечественных компаний в области генерации популярного контента и его продвижения.

В этом году для предпринимателей, маркетологов, pr-специалистов и журналистов пройдут воркшопы – практические групповые мастерские по трем направлениям: качественный контент (Павел Борисов, евангелист сервиса SMMplanner), программирование в SMM (Сергей Шмаков, socialmediaаналитик) и таргетированная реклама(Герман Ермолаев, управляющий партнер агентства SMMashingMedia). Формат воркшопа подразумевает индивидуальную работу, поэтому группа будет состоять максимум из 30 человек. У участников мастерских будет возможность получить практическое руководство по продвижению своего бизнеса в социальных сетях от лучших специалистов страны.

Для студентов челябинских вузов будет организован дополнительный бесплатный воркшоп, детали участия в котором можно найти на сайте форума.

Образовательная часть мероприятия будет гармонично смешана с развлекательной программой: утром на площадке будет функционировать welcome-зона с возможностью позавтракать и настроится на активную работу, лаундж-зона от партнеров мероприятия, а также интерактивные развлекательные площадки, которые будут работать в течение всего дня: 3d-фотозона, инсталляции, выставка мемов, фотосессия с космическими собачками и многое другое. Вечером 12 апреля участники форума SMM Ural 2018 смогут в неформальной обстановке пообщаться со спикерами и приглашенными гостями форума во время фуршета и заключительной части интерактивного ток-шоу.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте smmural.ru вплоть до 11апреля.

Организатором форума выступает челябинское профильное SMM-агентство SMMashingMedia.На протяжении последних лет сотрудники агентства осуществляют поддержку международных и российских спортивных соревнований, проходящих в Челябинске, а также крупных федеральных брендов. Среди клиентов первого профильного челябинского SMM-агентства – мобильный оператор Tele2 (Макрорегион Урал), Додо Пицца, медицинский препарат «Полисорб», обувная фирма «Юничел», цветочная компания Megaflowers, горнолыжный курорт «Солнечная долина», компания «Шининвест» и многие другие.

Приобрести пригласительный билет на форум можно на сайте smmural.ru.

По вопросам сотрудничества можно обращаться по почте info@smmashing.media.