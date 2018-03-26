СГУПС презентовал свои программы на выставке «УчСиб-2018»

В Новосибирском Экспоцентре прошла выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса «УчСиб-2018». Организатор мероприятия ― «ITE Сибирь». В выставке принимали участие более 40 высших и средних профессиональных учебных заведений из разных городов. Выставку посетили более 6 тысяч человек.

По итогам участия в выставке «УчСиб-2018» СГУПС удостоен большой золотой медали в номинации «Развитие социального партнерства в образовании», малой золотой медали и серебряной медали в номинации «Современные механизмы развития дополнительного образования», серебряной медали в номинации «Создание информационно-коммуникационной образовательной среды образовательной организации» и диплома конкурса «Золотая медаль».

На стенде СГУПСа были представлены факультеты и разработки вуза. Большой интерес гостей вставки вызвали напечатанные предметы на 3D-принтере, созданном сотрудниками вуза, тренажер экскаватора. Были проведены мастер-классы, продемонстрированы презентации «Инженерная геодезия», «Цифровые технологии — основа для решения инженерных задач», «Иностранные языки» и «Международные программы. Экологичное строительство» и другие мероприятия.

Университет путей сообщения совместно с Минобром НСО и НГТУ стал организатором совета проректоров по научной работе вузов, на котором выступил проректор по научной деятельности Сергей Бокарев. Во время обсуждения были затронуты вопросы инновационного развития вузов и организации работы малых инновационных предприятий, региональные научные студенческие конференции. Было решено создать совет проректоров по науке вузов НСО.