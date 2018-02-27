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Евгений Редин: Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» - отличный шанс для школьников

27 февраля 2018, 08:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Евгений Редин: Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» - отличный шанс для школьников
Фото Олега Каргаполова

В Челябинской области завершился очный тур олимпиады, победители и призеры которой смогут поступить без экзаменов в Московский государственный университет. Решающие конкурсные состязания, организованные газетой «Московский Комсомолец-Урал» совместно с МГУ, прошли в семейном курорте «Утес» в прошедшие выходные. Участниками Олимпиады стали более 50 школьников со всего Урала – победителей заочных туров.

26 февраля в резиденции главы региона обсудили социальную важность проекта.

- Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» - отличный шанс для южноуральских школьников,- отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. – Нам бы конечно, хотелось, чтобы наши выпускники, поступив в МГУ и закончив такой авторитетный вуз, вернулись на Южный Урал. Но даже если этого не случится, мы будем гордится успехами наших талантливых земляков. Как знать, может быть, кто-то из участников этой олимпиады станет в будущем Нобелевским лауреатом. Со своей стороны, власти Челябинской области делают все возможное, чтобы повысить общий уровень образования. И мы видим результаты этой работы – если, к примеру, говорить об олимпиадном движении, то Южный Урал находится на пятом месте среди всех регионов России.

- Хочу отметить уровень подготовки школьников Челябинской области,- продолжил тему заместитель проректора МГУ Михаил Копчиков. – «Плотность» талантов среди них действительно очень высока. Южноуральские школьники регулярно участвуют в олимпиаде «Покори Воробьевы горы!» и добиваются блестящих результатов. Хочу поблагодарить власти Челябинской области за столь пристальное внимание к развитию образования в регионе. Отдельное спасибо организаторам челябинского этапа – еженедельнику «МК-Урал», который выбрал площадкой для проведения олимпиады такой живописный курортный уголок. Участники смогли не только выполнить конкурсные задания, но и подышать свежим воздухом, насладиться красотами местной природы.

- Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» проводится с 2005 года,- рассказал главный редактор газеты «МК-Урал» (Челябинск) Александр Скрипов – за эти годы в конкурсных состязаниях приняли участие десятки тысяч школьников со всей страны. Олимпиада открыла путь в главный вуз страны сотням талантливых ребят. Это, пожалуй, самая известная общественная акция «Московского Комсомольца». На Южном Урале мы принимаем олимпиаду уже в третий раз. И каждый раз делаем это с удовольствием и осознанием важности события, которое позволяет уральским школьникам реализовать свою мечту.

 

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Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

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Евгений Редин: Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» - отличный шанс для школьников

Евгений Редин: Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» - отличный шанс для школьников 08:19

В Челябинской области завершился очный тур олимпиады, победители и призеры которой смогут поступить без экзаменов в Московский государственный университет. Решающие конкурсные состязания, организованные газетой «Московский Комсомолец-Урал» совместно с МГУ, прошли в семейном курорте «Утес» в прошедшие выходные. >>

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