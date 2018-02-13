В СГУПСе состоялся расширенный ученый совет ко Дню российской науки

Участники мероприятия обсудили итоги научно-исследовательской работы за 2017 год и сформулировали задачи на ближайшую перспективу.

Основным направлением исследований в университете является решение проблем железнодорожного транспорта. Координация научной деятельности с железными дорогами осуществляется на основе разработки и реализации совместных программ, ориентации на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции, внедрением технологий.

В СГУПСе работает 30 научных подразделений по различным направлениям. Их разработки высоко ценятся и используются на практике как в регионе, так и далеко за его пределами.

Награды СГУПСа сотрудникам вуза за добросовестный труд в системе образования железнодорожного транспорта и за высокие результаты в научно-педагогической деятельности вручил ректор университета Алексей Манаков.

Гостями ученого совета стали заместителя начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Георгий Манаков, исполняющий обязанности руководителя Сибирского территориального управления Росжелдора Александр Будьздоровенко и др.