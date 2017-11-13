Эксперты: Россия и Казахстан обречены на сотрудничество

На международном круглом столе «Перспективы сотрудничества России и Казахстана в сфере высшего образования», который был организован в последний день работы форума приграничного сотрудничества России и Казахстана в Челябинске, были подведены итоги и обозначены перспективы работы.



Напомним, что на минувшей неделе, 9 ноября, по инициативе фонда социально-экономического развития «Евразийское содружество» при содействии факультета Евразии и Востока ЧелГУ прошел круглый стол.



Модератор круглого стола, президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков отметил, что одним из важных показателей взаимопонимания России и Казахстана является взаимодействие в образовательном пространстве, и оно имеет значительные достижения.



- Есть смысл подвести итоги и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, - отметил он. - Тем более, что высокую оценку двусторонним отношениям в сфере образования дали министры образования России и Казахстана на форуме ректоров.

Эксперт фонда, профессор Игорь Сибиряков подчеркнул, что народы России и Казахстана связывает многовековая история, общие ментальность и культура. Наши страны – стратегические союзники, но обоюдным отношениям в гуманитарной сфере долгое время не придавалось должного значения. Однако сейчас общие для России и Казахстана глобальные вызовы подталкивают к объединению усилий и выходу на новый виток сотрудничества.



- Это путь откровенного, долгого разговора о том, что в отношениях России и Казахстана заслуживает уважения и признания, а что требует критики, - рассказал он. - Это разговор, который должен идти во всех школах и вузах наших стран.

Со-модератор дискуссии, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин высоко оценил сотрудничество вузов двух стран.



- В качестве примеров можно привести соглашения о межрегиональном сотрудничестве и соглашения между вузами. Важны уже действующие образовательные проекты – программы дистанционного обучения, стажировки, научные и студенческие конгрессы. Нельзя забывать о резервах прикладных исследований и мониторингов по проблемам приграничного сотрудничества, научное консультирование при разработке стратегий евразийского менеджмента и другие проекты, – подчеркнул эксперт.



Доцент факультета Евразии и Востока ЧелГУ Галина Скачко подробно раскрыла сущность евразийской идеологии как базового ценностного императива для высшего образования России и Казахстана, наглядно показав философскую значимость евразийской идеи и ее современный потенциал.



Отдельной темой обсуждения стало участие гражданского общества в образовательном сотрудничестве России и Казахстана. Вице-президент фонда «Евразийское содружество» Ирина Окольнишникова подчеркнула, что «в Челябинске инструментом негосударственного сотрудничества в общественно-политическом, образовательном и социокультурном пространстве является созданная по инициативе фонда международная группа представителей национальностей приграничных районов России и Казахстана. Важно интенсифицировать ее работув вузовской сфере».



Заместитель председателя Ассамблеи народов Челябинской области Сергей Бредихин поднял в диалоге с коллегами проблему межнационального общения молодежи. «Сегодня вопросы сохранения межнационального согласия являются крайне важными, ведь именно молодежь находится в центре этноконфессиональных процессов, –подчеркнул эксперт.–А этническая и религиозная толерантность студенчества –важный фактор противодействия экстремизму».



Эксперты и участники дискуссии сошлись во мнении, что академическое сообщество может и должно выступить опорой для развития совместных проектов и поддержки гражданских инициатив, поскольку значительная часть вузов России и Казахстана уже тесно взаимодействуют друг с другом. «И к такому сотрудничеству нужно привлекать не только вузы, но и ассоциации выпускников, ассоциации работодателей, бизнес», – резюмировал мнение коллег Александр Гущин.



Своеобразным итогом дискуссии стали слова исполнительного директора «Делового Союза Евразии» по Челябинской области Марата Сюндюкова, подчеркнувшего, что «Россия и Казахстан обречены на сотрудничество – экономическое, политическое, культурное, хотя бы в силу географической близости и общей истории. Но, помимо этого, есть воля народов к сближению, и именно это должно стать определяющим фактором успешности интеграционных процессов в образовательной среде».