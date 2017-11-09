На форуме Казахстан-Россия в Челябинске заключили 40 соглашений о сотрудничестве

Вчера, 8 ноября, в столице Южного Урала начался первый день XIV форума межрегионального сотрудничества двух стран, России и Казахстана. В рамках мероприятия главным событием стал форум ректоров вузов двух стран. Для участия в Форуме прибыли ректоры 77 российских и 49 казахских вузов. В итоге на форуме заключили 40 соглашений, направленных на развитие сотрудничества в образовательной и научной сфере.

Полпред главы России РФ в УрФО Игорь Холманских взял приветственное слово и от имени президента Владимира Путина поздравил всех с началом мероприятия. Он отметил, что наши страны издавна связывают тесные дружеские, культурные и экономические связи.

- Расширение сотрудничества России и Казахстана в сфере образования и науки играет первостепенное значение, - уточнил он. - Казахстан является ключевым партнером российских университетов. Уверен, сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению связей, принятию конструктивных решений для эффективного взаимодействия в образовательной и научной среде.

Глава Южного Урала Борис Дубровский также отметил особую важность расширения сотрудничества между странами и приграничными регионами и отметил востребованность образовательных программ.

- У наших стран во многом сходные условия в экономике, в сфере науки и культуры, здравоохранении, - подчеркнул Борис Дубровский. - При этом мы хорошо понимаем важность взаимодополняемых компетенций в научно-образовательной сфере и стремимся к постоянному обмену опытом и образовательными технологиями.

Также губернатор отметил, что в вузах Южного Урала учится порядка 3 тысяч студентов из Казахстана.