РМК поздравила сотрудников и студентов РАНХиГС с 25-летием
30 октября 2017, 08:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На юбилей челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Русская медная компания предоставила премии лучшим представителям руководящего, преподавательского и студенческого состава.
Как уточнила руководитель управления социальной политики РМК Елена Тарасова, вуз взращивает высококвалифицированных и талантливых руководителей, которыми по праву может гордиться не только Южный Урал, но и вся страна.
- Мы желаем академии народного хозяйства и госслужбы процветания и успешных выпускников, - сказала она.
Вуз на чал свою работу 26 октября 1992 года и сейчас считается одним из самых эффективных учебных заведений страны. Из его стен выходят лучшие управленцы, которые представляют собой деловую и политическую элиту региона.