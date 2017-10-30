РМК поздравила сотрудников и студентов РАНХиГС с 25-летием

На юбилей челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Русская медная компания предоставила премии лучшим представителям руководящего, преподавательского и студенческого состава.



Как уточнила руководитель управления социальной политики РМК Елена Тарасова, вуз взращивает высококвалифицированных и талантливых руководителей, которыми по праву может гордиться не только Южный Урал, но и вся страна.



- Мы желаем академии народного хозяйства и госслужбы процветания и успешных выпускников, - сказала она.



Вуз на чал свою работу 26 октября 1992 года и сейчас считается одним из самых эффективных учебных заведений страны. Из его стен выходят лучшие управленцы, которые представляют собой деловую и политическую элиту региона.