Три театра для детей на Южном Урале получат федеральное финансирование

Председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить порядка семи миллионов рублей на развитие театров Южного Урала. Субсидию получат три театра региона.

На эти деньги будут поставлены новые спектакли и закуплено необходимое техоснащение. Отметим, что Челябинская область получила одну из самых крупных субсидий на развитие театров среди других регионов.

Средства направят в три театра: Челябинский государственный театр кукол имени Вольховского, Челябинский молодежный театр и Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино».

- В этом году мы проводили фестиваль «Сцена» среди детских театров и увидели большой интерес зрителей, - уточнил глава региона Борис Дубровский. - Считаю, что эта субсидия поможет привлечь еще больше маленьких зрителей в театры региона.