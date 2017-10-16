Пензецы возмущены введением комиссии за пополнение школьной карты

Родители пензенских школьников удивлены и возмущены — дети принесли из школы уведомления о том, что с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание, будет взиматься комиссия, хотя изначально этого якобы не предполагалось. То есть фактически школьное питание вырастает в цене. Почему принято такое решение, и куда будут направляться отчисления, выяснили журналисты ИА «Пенза-Пресс».



«Через ребенка передали уведомление о том, что при пополнении карты питания «Электронная школа» будут взимать комиссию — от 1 до 3%. Это вообще нормально? Неплохие деньги набегают в итоге, что за дела? Получается, в результате питание выходит дороже. Куда эти деньги будут направляться? Это вообще на законных основаниях? Есть какой-то документ, обязывающий это делать? Почему принято такое решение?» — написала горожанка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».



«Когда всех в добровольно-принудительном порядке переводили на питание по картам, говорили, что все бесплатно, а теперь за пополнение ввели комиссию. Прошу разъяснить, почему нам навязывают платные услуги, можно ли сделать пополнение через терминалы в школе бесплатным или вообще отказаться от этих карт. Я не готова платить дополнительные деньги за 100% «бесплатные услуги». А ездить пополнять карту в офис «Арциса» и стоять там в очередях — просто нереально», — возмутилась еще одна пензячка.



«Не зря лоббировали эти карты», — отметил другой горожанин.



Судя по информации в уведомлениях, без комиссии пополнить карту на питание можно будет только двумя способами: в системе «Кузбанк-онлайн» и в офисе МУП «Арцис», являющемся оператором системы. В остальных случаях родителям придется отстегивать комиссию.

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