Новосибирский аграрный университет проведет День открытых дверей

Вуз имеет 80-летнюю историю. Сегодня это крупное региональное научно-образовательное учреждение, вуз является учебно-методическим центром аграрного образования Западной Сибири, работает на нужды населения и производства Новосибирской, Кемеровской, Томской областей.

За годы работы для предприятий аграрно-промышленного комплекса университетом подготовлено более 60 тысяч специалистов. В настоящее время в вузе высшее образование в университете получают более пяти тысяч студентов по очной форме, около шести тысяч человек обучаются по заочной форме, около двух тысяч человек получают среднее профессиональное образование.

В соответствии с лицензией университет имеет право на осуществление образовательной деятельности по 103 программам, в том числе по 13 направлениям магистратуры, трем специальностям высшего профессионального образования, 27 направлениям бакалавриата, 14 специальностям среднего профессионального образования, восьми специальностям аспирантуры, программе повышения квалификации и 37 рабочим профессиям.