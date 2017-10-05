Челябинский лицей № 31 стал 14-м в ТОП-500 школ страны

Московский центр непрерывного математического образования при содействии федерального минобра определил 500 лучших образовательных учреждений России. От Челябинской области вошло 16 школ. Однако лучшие показатели у физико-математического лицея №31 – он занял 14 место в ТОПе.

Кроме именитого лицея, в ТОП попали гимназии №№ 1, 10, 23, 80; лицеи №№ 1, 11, 77, 80, 82, 97, 102, 120;, а также средние образовательные школы №№ 5, 13 и 56. Эти образовательные учреждения показали высокие результаты в 2016-2017 учебном году.

Фото: Хорошие новости Челябинской области