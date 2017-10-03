Челябинка стала первой женщиной-летчиком Краснодарского военного училища

17-летняя челябинка Владислава Григоренко поступила учиться на военного летчика в Краснодарское военное училище. Это был первый в истории учебного заведения женский набор, и на него сразу приехали 160 представительниц прекрасного пола из всех уголков России. Из них выбрали только 16.

10 человек на место – таким оказался конкурс на место в военном училище. Челябинка прекрасно прошла все вступительные испытания и будет наравне с ребятами пять лет учиться на военного летчика.

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова принимает студентов с 19 августа 1938 года. За это время 142 выпускника учебного заведениястали Героями Советского Союза, 5 из них удостоены этого звания дважды, 8 выпускников стали летчиками-космонавтами, 7 — летчиками-испытателями.