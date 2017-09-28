Кто учит наших детей?

В детстве я ходила в музыкальную школу, потом сама учила детей музыке, теперь работаю с учителями и педагогами различных учреждений культуры по всему Красноярскому краю. С одной стороны – существуют образовательные стандарты, регулирующие чему и как учить детей. С другой – морально-этические нормы и правила, которыми должен руководствоваться учитель в своей работе. И то, и другое положено на бумагу, зафиксировано в нормативных актах. Нет одного – требований к постоянному самообразованию и саморазвитию.

Во времена перехода на новую систему оплаты труда были определены показатели, по которым оценивается эффективность работы педагогов. Среди них: участие детей в олимпиадах и конкурсах, повышение квалификации педагогов, участие в конференциях и семинарах, и многое другое.

Двойной бонус – и квалификацию повысил, и доплату получил. Казалось бы, это должно подстегнуть учителей к самосовершенствованию, но нет, человеческая пассивность пересиливает. Многие как сидели, так и продолжают сидеть в своих «уютных кабинетиках». А зачем чему-то учиться? Я ведь и так уже получила диплом, профессиональным стандартам соответствую, детей учу, что еще нужно?

Проблема в том, что основные образовательные курсы проходят в Красноярске и далеко не все выдают сертификаты государственного образца. Но сегодня масса курсов и семинаров проходят в формате «on-line», да и дистанционное обучение набирает обороты. Много ли учителей знают о таких программах?

И да, не все курсы выдают «бумажки», которые можно положить на стол директору и вложить в личное дело. Но разве дело в бумажке? Где потребность в развитии? Человек либо развивается, либо деградирует. Третьего не дано, закон логики. Тогда получается, что наших детей учат «деградирующие» учителя? От этого предложения становится страшно.

Мы ушли в формализм. На мой взгляд, наиболее важными являются скрытые показатели эффективности. К ним я бы отнесла самообразование. Однажды услышала сравнение профессионала со столбом. Суть в том, что узкопрофильный специалист напоминает столб, вкопанный в землю. Чем выше квалификация, тем глубже часть под землей. Представьте, что в определенный момент времени столб вкопали. Если он уходит недостаточно глубоко, при порыве ветра его участь печальна, если его не зацементировать, то дожди размоют почву и он упадет. Новые знания и навыки позволяют сделать столб крепче и устойчивее.

Сколько вы знаете специалистов, которые постоянно развивают свои компетенции? И не только, например, в области преподавания музыки или живописи, а в сопутствующих направлениях – психологии, эффективном общении и самопрезентации, философии и социологии. Все знают, что для того, чтобы стать преподавателем по фортепиано, нужно как минимум закончить колледж. Но там нет дисциплин, которые бы учили правильной коммуникации с ребенком и родителями, там нет предметов, развивающих логику, и там не учат как стать профессионалом с большой буквы! Педагогическая практика всего лишь один год по одному уроку в неделю! Там учат как правильно ставить ребенку руку, как объяснять «как правильно брать инструмент» и как извлекать звук. Нет там информации о правилах общения с ребенком.

Из-за подобных образовательных стандартов мы получаем серую массу псевдоучителей, которых близко нельзя подпускать к детям. Они ломают неокрепшую психику криками, потому что по-другому их не научили добиваться желаемого результата; они отбивают напрочь желание погружаться в мир прекрасного – в мир новых знаний; и что самое ужасное, они самоутверждаются за счет наших детей.

Исключения из правил есть. И они ценятся на вес золота! О них расходится людская молва из уст в уста. Вы все знаете, что в класс к хорошему учителю записываются за год, а то и за два. Или вам еще только предстоит этот путь? Тогда поторопитесь записать своего ребенка к НАСТОЯЩЕМУ учителю, иначе ему придется закалять характер, отбиваясь от нападок нереализованных взрослых.

Дорогие учителя, может быть стоит поискать проблемы в себе, а не жаловаться на «новое» поколение и их родителей?

Марья Искусница