с 22 по 29 сентября департамент образования администрации Екатеринбурга откроет "горячую линию" по вопросу незаконного "привлечения денежных средств родителей в школах и детских садах города Екатеринбурга", а иначе говоря, школьных поборов.

Горячая линия будет работать с понедельника по четверг (с 9:00 до 18:00) и в пятницу с (9:00 до 17:00) по телефонам:

371-15-61

371 65 64

371 74 36

371 25 12

304 12 56

304 12 54