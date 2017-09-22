Мэрия Екатеринбурга открыла "горячую линию" жалоб на поборы в школах
22 сентября 2017, 16:24 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
с 22 по 29 сентября департамент образования администрации Екатеринбурга откроет "горячую линию" по вопросу незаконного "привлечения денежных средств родителей в школах и детских садах города Екатеринбурга", а иначе говоря, школьных поборов.
Горячая линия будет работать с понедельника по четверг (с 9:00 до 18:00) и в пятницу с (9:00 до 17:00) по телефонам:
371-15-61
371 65 64
371 74 36
371 25 12
304 12 56
304 12 54