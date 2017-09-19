В СГУПСе прошел сетевой конкурс «Лучший по профессии

Первое место в сетевом конкурсе в общекомандном зачете заняла Октябрьская железная дорога. Второе и третье места — Северо-Кавказская железная дорога и Забайкальская железная дорога.

Участники продемонстрировали знания и навыки, а жюри определило лучших среди операторов дефектоскопной тележки, наладчиков участка дефектоскопии, расшифровщиков дефектограмм, мастеров участка диагностики и в номинации «Мобильные средства дефектоскопии».

С приветственными словами к участникам обратились заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры по эксплуатации Евгений Дербилов, проректор СГУПСа по связям с производством и производственному обучению Юрий Королишин, заместитель начальника управления диагностики и мониторинга инфраструктуры ОАО «РЖД» Вячеслав Бирюзов.

В формате мероприятия состоялось отраслевое совещание, на котором было представлены доклады со всех дорог.