Составлен первый национальный рейтинг 20 лучших вузов России

Названы 20 лучших вузов России, но конкретные места университетов в первом национальном рейтинге не указаны.

Из московских вузов в ТОП-20 вузов включены: МГИМО МИД РФ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени Михаила Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", НИЯУ МИФИ, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российский университет дружбы народов (РУДН), медицинские вузы: Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Итоги первого национального рейтинга вузов РФ "Три миссии университетов" во вторник озвучил глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Из университетов Санкт -Петербурга в рейтинг включены Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО.

В топ-20 также вошли ыузы из других регионов: Казанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, УрФУ имени первого президента России Бориса Николавеича Ельцина.

Национальный рейтинг российских вузов составлен по поручению президента РФ Владимира Путина, данному в 2014 году.