13-летний абитуриент из Якутска подал заявление в Томский госуниверситет

Томский государственный университет впервые принял заявление от 13-летнего абитуриента. Им оказался Петр Пантилов из Якутска. Как уточняет пресс-служба вуза, по результатам ЕГЭ он набрал 233 балла и хочет поступить на химический факультет.

Якутянин окончил Авторскую школу Н. А. Алексеевой с золотой медалью. Уточняется, что он прошел курс интенсивного обучения по специальной методике, которая предполагает индивидуальный подход и ускоренный стиль преподавания.

Мама юного абитуриента собирается сопровождать сына, когда он переедет в Томск. При этом она считает, что разница в возрасте с другими первокурсниками не скажется на учебе Петра.

Примечательно, что у необычного абитуриента пока даже нет паспорта, однако для оформления документов, в том числе аттестата, подошло и свидетельство о рождении.