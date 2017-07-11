Сотрудник Новосибирского аграрного университета получила грант

Ведущий научный сотрудник Новосибирского ГАУ Екатерина Гризанова стала победителем конкурса 2017 года на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Основные задачи программы – поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

Программа стартовала в марте 2017 года. По результатам первых трех конкурсов Президентской программы поддержано 504 инициативных проекта молодых ученых размером 1,5-2 миллиона рублей ежегодно, 239 молодежных научных групп с финансированием в 3-5 миллионов рублей и 31 лаборатория с финансированием со стороны Фонда в 30 миллионов рублей и софинансированием бизнеса или учредителя в 2 миллиона.