Рособрнадзор лишил лицензии два вуза, еще в двух запретил прием абитуриентов
7 июля 2017, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на своем сайте информирует о запрете приема абитуриентов двум вузам: филиалу Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежскому филиалу Московского гуманитарно-экономического университета.
"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
1. Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
2. Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»", - сообщается на сайте Рособрнадзора.
Ведомство по результатам проверки лишило лицензии:
1. НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления»;
2. ЧОУ ВПО «Московский банковский институт».
Частично лишен аккредитации Институт дружбы народов Кавказа.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.