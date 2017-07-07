Рособрнадзор лишил лицензии два вуза, еще в двух запретил прием абитуриентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на своем сайте информирует о запрете приема абитуриентов двум вузам: филиалу Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежскому филиалу Московского гуманитарно-экономического университета.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:

1. Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

2. Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»", - сообщается на сайте Рособрнадзора.

Ведомство по результатам проверки лишило лицензии:

1. НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления»;

2. ЧОУ ВПО «Московский банковский институт».

Частично лишен аккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.