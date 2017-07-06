Васильева анонсировала передачу школ от муниципальных властей региональным
Минобрнауки объявило о начале масштабной школьной реформы
6 июля 2017, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Министр образования РФ Ольга Васильева объявила о начале масштабной школьной реформы, в том числе о передаче школ от муниципальных властей региональным.
По словам главы Ольги Васильевой, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в частности для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе.
По словам министра, муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния.
Реформа начнется с пилотного проекта: 16 регионов уже изъявили желание в нем участвовать, а в Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге он уже начался. Для распространения реформы по всей стране понадобятся законодательные изменения, - пишет "Коммерсантъ".