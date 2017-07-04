СГУГиТ выпустил молодых специалистов

Торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам Сибирского государственного университета геосистем и технологий собрали студентов и преподавателей вуза, родных и близких выпускников. Радостная и вместе с тем трогательная атмосфера не покидала гостей церемоний до самого окончания. Завершились торжественные мероприятия фотосессией и запуском воздушных шаров на удачу.

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий - современный научно-образовательный и производственный комплекс, который оказывает широкий спектр услуг не только на территории России, но и за рубежом. Образовательные программы, реализуемые университетом, ориентированы на подготовку специалистов по востребованным специальностям. СГУГиТ имеет свыше 350 договоров о сотрудничестве с различными предприятиями России: от Европейской части до Дальнего Востока, — прокомментировали в пресс-службе вуза.

Университет поддерживает многолетнее сотрудничество с ведущими университетами мира такими, как Мичиганский технологический университет (США), Университет прикладных наук в Карлсруэ (Германия), Синьзянский университет (КНР), Шеньянский политехнический университет (КНР), Университет г. Хайфы (Израиль), Роскильдский университет (Дания) и др.