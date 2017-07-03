В СГУПСе прошла защита комплексных дипломных проектов

На базе СГУПСа второй год проходит защита комплексных дипломных проектов, выполненных студентами СГУПСа и ОмГУПСа по грантам ОАО «РЖД» и ЗСЖД. И в этом году все студенты защитились на «отлично». Два проекта приняты для внедрения на железную дорогу. Председателем государственной экзаменационной комиссии был начальник дороги Анатолий Регер.

Ребята представили результаты совместных исследований, предложения по решению актуальных производственных проблем магистрали по увеличению пропускной способности и совершенствованию работы отдельных ее участков. Проблемы были выявлены в результате плотного взаимодействия с соответствующими службами и дирекциями ЗСЖД. Работа проводилась по комплексным темам, включающим возможность решения отдельных составляющих вопросов.

С приветственным словом выступил ректор СГУПСа Алексей Манаков. Открыл защиту начальник ЗСЖД Анатолий Регер. О структуре проектов и организации проектной работы рассказали декан факультета «Управление процессами перевозок» Александр Климов и проректор ОмГУПСа Владислав Клюка.

Впервые прошедшая в прошлом году комплексная защита показала двойную эффективность подхода к дипломированию. Студенты более глубоко знакомятся с производством, технологическими процессами и отвечающими за них структурами, учатся взаимодействовать с ними, а магистраль получает на выходе из вуза подготовленных молодых специалистов, находящихся уже «в теме» ее жизненных вопросов.