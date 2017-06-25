Следователи Адыгеи заинтересовались золотой медалью дочери чиновницы

Следственное управление СК РФ по Адыгее проверяет информацию о якобы незаконном получении золотой медали одной из выпускниц, мать которой работает в районном отделе образования. Из-за скандала весь выпускной класс не получил аттестатов.

Медалистка Рузанна Туко во всеуслышанье обвинила свою одноклассницу Заиру Паранук в незаслуженном получении золотой медали прямо со сцены во время вручения. По словам выпускницы, Заира ни разу в течение года не отвечала на уроках и получила награду лишь потому, что ее мать руководит отделом образования в районе. К тому же ее Паранук сдавала ЕГЭ на том же пункте, на котором работала ее родительница. Минобрнауки озвучило результаты ЕГЭ дочери чиновницы: 33 балла она набрала на экзамене по базовой математике, 56 балла получила за обществознание и 69 - за русский язык.

В связи со скандалом чиновница Светлана Паранук была уволена с должности. Заира Паранук сама написала заявление на имя директора школы с просьбой отозвать ее медаль по этическим соображениям. Девушка вернула медаль, однако аттестат со всеми пятерками так и остался у нее на руках, а ведь именно он играет ключевую роль при дальнейшем поступлении. «Да я ей таких 40 штук могу купить», — заявил отец уличенной в получении «блатной» медали выпускницы.



