Верховный суд разобрался в ЕГЭ

Верховный суд разобрал практику по делам об оспаривании решений государственных экзаменационных и конфликтных комиссий при проведении ЕГЭ.



Верховный суд Российской Федерации обобщил судебную практику по административным делам об оспаривании решений государственных экзаменационных и конфликтных комиссий при проведении в 2016 году Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Обобщая практику, Верховный суд указал, что большинство дел связано с оспариванием удаления обучающихся из пунктов проведения экзаменов, а также аннулированием результатов ЕГЭ в связи с допущенными нарушениями правил прохождения государственной итоговой аттестации. В частности, при наличии у экзаменуемых предметов, нахождение которых при них во время проведения итоговой аттестации не допускается.



В качестве примера Верховный суд привел дело, в процессе рассмотрения которого было установлено, что результаты ЕГЭ по химии, полученные школьницей из республики Дагестан были аннулированы на основании видеозаписи, на которой у экзаменуемой был замечен справочный материал, не разрешенный к использованию на экзамене. При этом истец не отрицал наличие постороннего листа бумаги, но возражал против его оценки в качестве справочного материала. Суд первой инстанции иск удовлетворил, посчитав, что видеозапись не является доказательством использования справочного материала во время экзамена. Однако вышестоящий суд это решение отменил, указав на наличие в период проведения ЕГЭ постороннего предмета — листа бумаги, что является нарушением правил проведения государственной итоговой аттестации.



Верховный суд приводит также дело, при рассмотрении которого судом было установлено, что во время сдачи ЕГЭ по химии представитель Рособрнадзора обнаружил на парте у одной из школьниц два листа со штампами для черновиков, исписанных от руки экзаменационными заданиями без вариантов их решения, и изъял их, посчитав справочными материалами. После чего был составлен акт об удалении экзаменуемой из пункта проведения экзаменов, а в последующем принято решение об аннулировании результатов ЕГЭ без права допуска к повторной сдаче экзамена в резервный день в текущем учебном году. Суд не согласился с решением ГЭК в том, что имело место нарушение порядка сдачи ЕГЭ, поскольку правилами не запрещено иметь на столе два экземпляра черновиков, которые выдаются организаторами проведения испытаний.

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