Минюст РФ подписал приказ о признании научных степеней по теологи

Министерство юстиции РФ подписало приказ о признании научных степеней по теологии. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в среду на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве" сообщила о подписании приказа, что "теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор имеет право быть".

Васильева считает этот день "поистине историческим", - сообщает РИА Новости.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине. Васильева состояла в диссертационном совете.

Первую в России диссертацию по теологии защитил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Павел Хондзинский. Его диссертация посвящена деятельности святителя Филарета Московского и проблемам русского богословия XVIII века.