Чем больше образованных людей, тем выше риск революций. Революции творят молодые и образованные. Поэтому нынешней власти образованные люди не нужны, считает заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. Ими сложно управлять. И вопросы у них могут возникнуть разные. Например, о социальной несправедливости.



Видимо, поэтому те, кто боится повторения Великого октября, и не заботятся о сохранении и развитии отечественного образования.



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