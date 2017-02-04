Чем больше образованных людей, тем выше риск революций
4 февраля 2017, 13:13 [ «АН-онлайн» ]
Чем больше образованных людей, тем выше риск революций. Революции творят молодые и образованные. Поэтому нынешней власти образованные люди не нужны, считает заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. Ими сложно управлять. И вопросы у них могут возникнуть разные. Например, о социальной несправедливости.
Видимо, поэтому те, кто боится повторения Великого октября, и не заботятся о сохранении и развитии отечественного образования.
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".