Учителя Татарстана не хотят преподавать детям мигрантов

Учителя Татарстана не готовы преподавать детям из других стран и, более того, не считают необходимым что-то менять в методиках преподавания для детей мигрантов. К таким выводам пришли специалисты научной группы Института психологии и образования КФУ под руководством кандидата наук, доцента кафедры дошкольного и начального образования Резеды Хайрутдиновой по итогам предварительного исследования.



В рамках федерального проекта САЕ «Учитель XXI века», реализуемого в КФУ по заказу Правительства Российской Федерации, раскрыты первые результаты исследования "дружественности" педагогов Татарстана к ученикам различных национальностей. Исследование, проходящее в рамках разработки программы мультикультурной подготовки учителя, позволило выявить определенные проблемы в готовности школьных педагогов адаптировать свои методики преподавания под нужды детей мигрантов, прибывающих из-за рубежа и других регионов России.



По мнению ученых, в условиях растущего числа детей мигрантов, обучающихся в российских школах, это становится достаточно острой проблемой. Обучение таких детей требует особого подхода и изменения методик преподавания с учетом скорости освоения ими нового языка – языка принимающей страны. Если не принимать во внимание эти аспекты, то общая успеваемость в классе, где учатся такие дети, резко снижается. Таким образом, страдает и сам учитель, поскольку показатели профессиональной результативности педагогов напрямую зависят от показателей работы класса. По результатам опроса в рамках проведённого Институтом психологии и образования КФУ исследования, более 60% учителей-респондентов не считают нужным что-то менять в методиках своего преподавания ввиду присутствия в их классах детей из других стран и республик. С чем же это может быть связано?

продолжение материала на портале "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 12.01.17