В Петербурге сотни родителей выстроились на запись детей в первый класс

Что бы ни говорили, а в очередях наш народ постоять любит. Иначе как объяснить толпы, которые образовались накануне утром – в день старта записи ребятни в первые классы – перед многофункциональными центрами? Иные мамы и папы появились у МФЦ в пять утра. А в Веселом Поселке и вовсе дежурили всю ночь и составляли списки. Вот только зачем, непонятно.

По нынешним правилам, время и место подачи заявления никакой роли не играют, да и сделать это можно через Интернет.

– В школе возле дома 61 вакантное место, а это всего два класса, – делится в сети горожанка Екатерина Морозова. – Поэтому мой муж сидит сейчас в очереди в МФЦ. Ведь для активации на портале нужен личный визит в центр услуг, чтобы подтвердить свою личность.

Некоторые, как жители Веселого Поселка, спать не ложились вовсе.

Уже третий год в Петербурге действует «внеочередная» система. Родители и опекуны могут записывать своих ребят в первые классы школ через сайт госуслуг или любой центр «Мои документы». И правило «кто раньше встал – того и тапки» здесь не работает.







– Мы установили правила, уравнявшие в правах всех родителей, вне зависимости от того, подают ли они заявления в первый, пятый или двадцатый день с начала записи, – объясняет председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева. – Главный принцип – территориальный: ребенку должно быть гарантировано право учиться в школе, которая находится рядом с домом. Это право соблюдается жестко, поэтому нет необходимости торопиться и подавать заявление в первый же день.

Подавать документы можно аж до 5 сентября, но после 30 июня зачислять дошколят в учебные учреждения будут уже на общих основаниях.

57 тыс. первоклассников пойдут в школы Петербурга в следующем учебном году. Это на5 тысяч ребят больше, чем в текущем

Нам кажется, все эти бессмысленные очереди – из-за определенной инфантильности общества. Почему бегут? Рассчитывают попасть в выбранную школу. Но при этом надо помнить, что ответственность родителей за воспитание и обучение собственных детей никто не снимал. Учеба в самой элитной школе может стать для ребенка мучительной: надо ориентироваться, в первую очередь, на него самого. А мы, к сожалению, заняты карьерой, работой – но не детьми. Поэтому и стараемся подать документы в какую-то элитную школу, надеясь, что система образования выполнит часть родительской работы.

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